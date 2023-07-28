非醫療社會處方 改善青年健康

【本報訊】近期社會關注精神健康支援服務，有機構引入「社會處方」健康管理模式，透過非醫療及非藥物方法，為受情緒、肥胖或皮膚困擾的青年，提供具系統、度身訂造的社交及體育等活動，藉此提升整體健康狀態。未來一年將培訓1,000名「青年全健師」，並計劃與100個夥伴合作，冀9,000多位青年受惠。

從社交層面切入 香港青年協會全健空間昨舉辦「青年全健管理新模式研討會」，由多位專家學者探討「社會處方」及健康管理服務的現況和對策。同日舉辦「全球社會處方聯盟」合作協議簽約儀式，青協成為全港首間成為聯盟機構，引入「社會處方」健康管理模式。青協督導主任陳英杰介紹全新的「青年全健管理服務」，將會引入「社會處方」健康管理模式，加強醫社協作，協助青年從運動、飲食、心理健康、社交等生活及社會因素着手，提升全人健康；同時開設證書課程，訓練「青年全健師」，培育基層醫療人才，將全人健康推廣至社區層面。

在「青年全健管理新模式研討會」上，「青年全健師」廖浩雯分享投身公共衞生領域的心路歷程。廖為表演創作者，日常與不同界別人士接觸，得知大眾重視個人身心健康，從中深刻體會到平衡身心靈對於健康的重要性，故參加了「青年全健師」培訓計劃，學習頌缽聲頻浴及健康護理知識，未來會積極在社區推廣身心靈健康。

該聯盟於2021年成立，會員涵蓋20多個國家和地區，包括中國、日本、新加坡、英國、美國等，為全球各地提供「社會處方」交流平台，促進全球健康及可持續發展。

廖浩雯