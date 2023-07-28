文憑試考生 可查閱內地院校錄取結果

【本報訊】中學文憑試於上周三放榜，除了選擇本地升學及負笈海外的學生外，亦有部分人報讀內地院校。教育局昨日提醒已完成內地高校文憑試收生計劃網上報名及確認程序的學生，即日至下月5日期間需要登入指定網址查閱錄取結果、遞交補錄申請及查閱補錄階段的錄取結果。

教育局指，內地院校將按第一至第四志願即日起至下星期一（31日），分批公布首輪錄取結果。

下周一可交補錄志願 學生如達到最低錄取要求，但於首輪公布未獲錄取，可於下星期一下午4時至8月2日下午4時，透過系統完成網上遞交補錄志願程序。學生可於遞交補錄志願階段填報兩所院校志願，每所院校可填報4個學科志願。院校將按第一及第二志願，於下月4日至5日分批公布補錄階段的錄取結果。

獲院校首輪錄取或補錄的同學，稍後會收到有關院校以郵寄或電子方式發出的入學通知書。院校招生辦公室的聯絡資料載於教育局網頁內的「2023/24學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃專業目錄」。