中大1300校友聯署反對 校董會改組 掀罵戰

臨近立會商議 草案被指未經審視 中文大學修例惹起爭議，更變成隔空罵戰。在立法會審議中大校董會改組的條例草案委員會開會前夕，逾千名校友刊聯署聲明，反對由3名身兼中大校董議員提出改組中大校董會方案，引來身兼校董的議員反駁，質疑教職員拖延改革，指改革不能推倒重來；另有資深校董批評校董會是校長的橡皮圖章，支持盡快修訂進行改革。

3名身兼中大校董的議員張宇人、鄧家彪和劉國勳早前以中大管治出現問題為由，提出私人條例草案望改革中大管治。草案包括，建議將中大校董會成員人數約減少三分之一，重組後的校董會校外成員佔大多數，與校內成員數相若，比例約為2：1，立法會相關委員會正審議有關草案。

鄧家彪稱改革不能推倒重來 身兼中大校友評議會主席、選任校董楊于銘在委員會上周召開首次會議要求召開公聽會，惟法案委員會主席梁美芬拒絕其要求，楊翌日即發起校友聯署。委員會今日再舉行會議，中大校友刊聯署聲明指已有1,300人聯署提出反對，指私人草案未經中大校董會審視和通過，對此深表遺憾，促請以2016年重組校董會方案為基礎提出修訂。參與聯署的當中不乏社會知名人士，包括嶺南大學校長鄭國漢及現任中大副校長吳樹培等。

有份提出私人草案的鄧家彪亦撰文反駁，稱校董會改革不能再拖，直指修訂內容早已公開及經過中大校董會成立的專責小組討論，質疑校方管理人員從沒提出意見，在發表專責小組報告以至今年6月初刊憲時亦沒有提出異議，反而至法案首讀後才「審時度勢」攻擊草案，反問是否想拖延改革。對於不少中大教職員也有參與聯署，他指作為受薪校方人員，理應在中大管治架構改革保持中立，然而中大校方毫不避嫌，更在立法會聲言要加入不少修訂建議。

鄧又引述張宇人指常有在校董會會議當日，校方才呈交大批文件的情況，令校董難以掌握細節，校董會如「橡皮圖章」，只能通過校方匯報事宜。鄧指校董會只是近期才設立不記名投票制度，可見制度之不健全。

有資深校董促盡快通過修例 截至昨日中午12時，立法會秘書處共接獲40份由個別人士或團體就修例提交的意見書。其中作為資深校董、中大新亞書院校董會主席梁英偉亦開腔支持私人草案，促盡快通過修例，又批中大校董會是校長的「橡皮圖章」。他向委員會提交意見書時表示，在黑暴期間，長時間沒開校董會，管理層完全缺乏監管，再加上現時校董會中，校內教職員佔了半數，過半數的教職員比例在議決監管校方管理事項時造成很大阻力，導致校董會無法有效監管中大的管理。

鄧家彪