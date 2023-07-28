醫健：醫患同行：煙草終局惹爭議

政府早前發表《控煙策略諮詢文件》，諮詢市民是否贊成禁止向某一日期後出生人士售賣煙草產品、增加煙草稅步伐、禁止俗稱「火車頭」的「邊行邊食煙」行為等，諮詢期至9月30日，歡迎各界提供意見。

措施極端 市民難接受 現時香港禁煙步伐近年逐漸趨向收緊政策，除了以往提高煙草稅及包裝將貼危害圖片及字眼，現時法例草案亦逐步減低煙民吸煙的意欲及提升其機會成本，最近政府對煙草業界想透過加熱煙及電子煙荼毒下一代顯得寸土不讓便是一個好例子。

自上屆政府起，食物及衞生局及現任醫衞局亦推出煙草終局大方向，希望社會能建立對煙草及電子煙等視為毒品的一種看法，進而把煙草類產品提供一個終極方案。故此現屆政府想跟隨一些外國做法，其中一項較硬性轉變是永久禁止向某一日期後出生的人士售賣煙草產品，令下一代永久避免接觸煙草產品，杜絕上癮而造成不能磨滅的禍害。

坊間對較嚴厲推行「煙草終局」也有保留，認為單方抹殺年輕人的選擇權為政府行了很壞的先例，在執行上也甚為困難，長輩及朋友代買亦令法例形同虛設，管理打擊黑市煙不力亦會令煙民轉投黑市煙，影響提高煙稅整體的效用。

也有議員擔心若推行過度極端措施，市民未必普遍接受，對旅客而言，現時已經禁止攜帶電子煙及加熱煙入境，若同時禁止銷售，有機會影響旅客及有損香港的國際地位。

儘管當局一心想推動終局策略，相信這種方向性的轉變暫時未必為普遍市民接受，政府有需要再為「煙草終局」多作宣傳及教育，向議員多游說，才有望為社會製造更多支持氛圍。龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會