醫健：職場健康：工作時中暑急救知多點

踏入大暑，連日氣溫高達攝氏35度或以上，僱主和僱員必須採取措施，避免在酷熱環境下工作時中暑。當身處於炎熱天氣或高溫環境，而我們調節體溫的生理機能不勝負荷便會導致不同程度的健康損害和症狀。若自己或工友出現以下症狀，應盡快尋求協助及讓病患的員工降溫。

及早識別熱疾病徵狀 患者一般會感到疲倦、頭痛、口渴及想嘔吐。熱衰竭患者會大量出汗、面色蒼白及皮膚濕冷；而中暑會出現皮膚乾燥潮紅、發熱及無汗。患者亦可能出現肌肉痙攣、呼吸困難等症狀。中暑可以迅速發生並危害生命，所以必須盡快施行急救，首要任務是為他身體降溫，直至情況好轉或救護人員到達。

急救處理步驟 1.立刻通知主管及按照既定緊急應變措施採取行動，並向同事及醫療人員求助

2.盡快將患者移到陰涼通風的地方坐下或躺下

3.評估患者清醒程度並密切留有否出現惡化，從而判斷合適的處理方法

若患者完全清醒（如眼睛開合自如，言語有條理，可以清楚回答問題），可鬆開或適量除去他的衣服，向其灑水及用風扇協助以降低體溫。使用濕有冷水的毛巾或海綿持續為患者抹身，在兩邊腋下和腹股溝放置濕有冷水的毛巾或海綿，和給予患者清涼飲用水或電解質飲料協助降溫。

若患者不完全清醒（眼睛並非開合自如，或言語紊亂不能回答自己的名字、地點或時間，或對任何刺激全無反應），降溫方法跟上述一樣，但切勿給予他飲料。如患者處於昏迷狀態，應將他置於復原臥式，並繼續檢查他的呼吸和脈搏及為他降溫直至救護員到達。

若患者出現震顫，應立即停止降溫並遮蓋員工保暖。如病患員工心跳停頓，應盡快施行心肺復甦法並盡快送院。詳情可以參考勞工處《預防工作時中暑指引》或者上專題網頁NoHeatStress.hk。

職業安全健康局

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