處方藥膏含未註冊藥品 中醫被捕

【本報訊】衞生署在巡查西灣河一位表列中醫診所時，發現一款綠色藥膏含有未標示的西藥成分，呼籲曾求診的市民應停用該處方藥膏。而執法人員昨日拘捕一名77歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥、未經註冊藥劑製品及抗生素，調查仍在進行中。

男子用藥 反染蜂窩組織炎 事緣醫院管理局近日呈報一宗懷疑中毒個案，涉及一名25歲男子；其因濕疹於去年5月到西灣河筲箕灣道138號富裕中心18樓1室駐診的表列中醫歐陽慰慈求診，男子向該中醫求診超過10次，每次獲處方一至兩罐綠色藥膏，用以塗於出現濕疹的皮膚。惟該男子於本月7日因濕疹惡化及雙腿出現蜂窩組織炎到伊利沙伯醫院求診，經治療現時已出院。

衞生署突擊搜查上述中醫處所，並檢獲綠色藥膏作化驗；及後接獲政府化驗所的化驗結果，顯示有關藥膏樣本含有未標示的西藥成分，包括屬皮質類固醇的「醋酸地塞米松」、用於治療皮膚受真菌感染的毒藥「酮康唑」和抗生素「林可霉素」，其中外用「酮康唑」及「林可霉素」均可引致皮膚痕癢、刺激性及過敏反應等副作用。