追逐鯨魚一窩蜂 五勞七傷冇陰功

港人好奇心重，又鍾意打卡，一遇到特別事故必然蜂擁而出。功夫茶見港人近排為一條相信係布氏鯨嘅鯨魚罕有現身西貢水域，紛紛租船出海追賞。嘩！香港水域有噴水鯨魚喎！有乜理由唔去湊熱鬧，好嘥料啫！

嗱！唔好話追鯨，功夫茶不禁憶起2016年1月24日盛傳大帽山及飛鵝山結霜飄雪，於是港人蜂擁上山，又紮營又燒烤，誰知氣溫驟降，唔少人患低溫症而要求救！之但係冰霜覆蓋山路，消防員、救護員、飛行服務隊救援困難重重，直升機喺空中也結冰，要緊急折返，終令山上眾人只能瑟縮待救。事隔多年，港人恐怕已忘記當日被困冰山嘅教訓！今趟一窩蜂追逐布氏鯨，自己過癮嗨爆，卻傷及呢條鯨魚。

呢！「小紅書」上有相片貼文，反映觀鯨船上嘅乘客興奮雀躍，有高呼：「嘩嘩嘩！影到啦！影到啦！」有叫道：「囡囡舉高手影！」有船隻甚至距離鯨魚不足10米。阿哥，布氏鯨體形雖然較小，一般長約14米，依家距離不足10米，即係話，若然佢一個轉身或擺尾，好難唔傷到自己吖！香港人至叻吼準商機，唔少船家趁機吸金，收費載市民出海追逐觀鯨，惟此行為亦為呢條鯨魚帶來危機。有照片顯示，可憐佢光滑嘅背部已有懷疑係螺旋槳造成嘅傷痕，目測都頗深，真係冇陰功咯！

世界自然基金會指，鯨魚傷口雖然未有流血，但觀察到比幾日前擴大，擔心情況會惡化，呼籲市民切勿再出海追鯨。該基金會代理海洋保育主管尋日亦喺大氣電波表示，若鯨魚嘅傷口唔影響其動作，部分能自愈，但若受到壓力刺激而激動轉身，可能會導致佢傷勢惡化；佢又指，鯨魚一般感受到壓力或唔舒服，會暫停覓食，並喺淺水區域徘徊。呢隻鯨魚連日喺本港水域逗留，時間比專家預計嘅長，可能係反映身體唔多妥。

保育專家亦不鼓勵市民租船出海觀鯨，因船會製造水底噪音，影響鯨魚嘅導航及覓食能力，如果話賞鯨嘅距離「伸手可及」，有機會對鯨魚造成精神壓力。呢嗱！漁護署話就話一直都有觀鯨指引，之不過，相信並非個個船家會遵從。依家世界自然基金會亦正與附近船家溝通，提醒佢哋喺鯨魚100米範圍內應關閉引擎，又呼籲市民唔好喺附近水域滑水或駕駛水上電單車，否則雙方都會有危險。生態教育及資源中心總監批評漁護署後知後覺，認為港府應立法規管賞鯨豚活動。係嘅，某影星話齋「中國人係要管嘅」！功夫茶就求神拜佛，祈望已五勞七傷嘅可憐布氏鯨，快啲趁強颱風杜蘇芮逼近，一個華麗轉身乘風破浪衝出西貢海域，去到另一個自由廣闊嘅海洋！