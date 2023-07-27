笑看天下：取消黑碼更方便北上

民生無小事。的而且確，有些看似「小事」，卻十分擾民。譬如說，本港與內地年初正式通關後，內地人南下香港毋須填寫健康申報，惟港人北上卻仍需要喺過關時展示「健康申明卡」（俗稱「黑碼」）。呢，本報關心時事關心市民，大早東網已教大家如何搞「通關二維碼申報程序」，仔細列出6個步驟教大家如何完成檢疫手續，很受讀者歡迎。

據悉，有36名政界人士已聯署盼望內地方面探討取消相關安排，以方便港人及其他國家和地區人士出入，老朽鼓掌以迎，皆因「致理之要，惟在於安民，安民之道，在察其疾苦」。阿哥，搞個「黑碼」啫，有幾難喎！網上填寫健康申報，所需資料包括個人資料、入境交通工具資料、內地聯絡者資料及過去24日身體健康狀況等，喺填好健康申報後，申報者將獲發申報碼，市民需將申報碼截圖儲存於手機，並喺進入中國境內海關關卡時，向中國海關人員出示即可。看似簡單，實則好煩。

實情係：香港年滿65歲嘅人口，有接近26萬人使用非智能手機，即使長者使用智能手機，填寫資料時也有一定困難，令部分長者未能順利北上，老朽就係其中一個！而且口岸嘅網絡唔穩定，亦令跨境人士無法順利生成二維碼。由於唔少市民於過關時先填寫「黑碼」，喺出入境高峰期間，更逼爆多個口岸，拖長過關時間。早前7‧1假期前夕，大批市民北上，羅湖管制站大堂人山人海。由於入境內地人士需出示完成申請嘅「黑碼」方可過關，唔少市民喺健康碼閘機前等候「掃碼」，有指要花近3小時才能成功過關。一諗到要掃「黑碼」咁鬼麻煩，老朽就打消過一河之隔嘅羅湖消費念頭，如真的取消「黑碼」，必每周與老友記過關洗腳唱K。