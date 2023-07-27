自成一家：台灣經濟快被美國掏空

明年台灣總統大選在即，台美互動近來亦趨頻繁，如台灣立法院臨時會院會剛剛在昨天通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，進一步強化台灣和美國的經濟聯繫。

蔡英文政府上台8年來不斷在政治和經濟上「去大陸化」。以後者為例，台灣近年一直積極推動兩岸經濟脫鈎，包括提倡「新南向政策」和「投資台灣三大方案」，誘使大陸台商將產能移至東南亞或回流台灣。2018年中美爆發貿易戰後，台灣更全面配合美國，限制兩岸高科技產業合作。

但台灣要擺脫龐大的大陸市場殊不容易，於是台灣當局又在經濟方面大搞「融美」，要求加入拜登倡議的「印太經濟框架」。可惜台灣問題太敏感，美國不敢答允台灣加入，雙方只能另闢蹊徑啟動「台美21世紀貿易倡議」。

客觀上而言，該貿易倡議首批協定的落實，成了蔡英文挽回支持率的救命稻草，有助她向民眾宣揚美台關係「堅若磐石」。協定中提出的貿易便捷化、中小企業等議題，也確實減少美台貿易程序，有助兩地經濟更緊密地綑綁在一起。然而，大陸作為台灣最大的外貿順差來源地，對台灣經濟發展才有着至關重要的作用。兩岸關係一旦惡化，對台灣其實並沒甚麼好處。若大陸啟動經濟制裁，如中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」，更會對台灣造成嚴重打擊。這是該貿易倡議無法彌補的。

美國為了掌控台灣晶片產業，在疫情期間已以晶片供應嚴重不足為由，迫使台積電、環球晶圓等提交核心數據，之後又迫使台灣半導體廠商赴美投資，協助美國建立完整的環球晶圓片供應鏈。台灣經濟不斷「融美」，到最後只會被美國掏空。