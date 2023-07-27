政情：「日日清」漏洞顯現 食署拖延辣㷫何俊賢

為防止「非洲豬瘟」傳播，4年前本港屠房落實「日日清」措施，所有運到屠房嘅活豬需於24小時內屠宰，豬欄要每日清空，以徹底清洗消毒，藉此減少豬隻喺屠房染上非洲豬瘟嘅機會。不過本月17日颱風襲港，上水屠房約有400隻活豬未有按規定屠宰，漁農界議員何俊賢認為措施出現漏洞，尋日去信立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣，希望喺會議上討論事件。

何俊賢指「日日清」措施2019年實施以來，本港曾多次有風暴襲港，但冇好似今次咁出現重大過失，可見情況不尋常，措施存在漏洞。佢話「非洲豬瘟」唔會威脅人類健康，然而一旦感染豬隻嘅話，死亡率可高達100%，有關漏洞若得唔到重視，恐怕會對本地活豬供應造成重大衝擊。

去信食安委員會要求討論 佢又指，監管部門食環署仍未公布責任誰屬，署方僅僅作出臨時補救措施，話會同各持份者商討點樣喺颱風等突發情況落實「日日清」，做法令本地養豬業界深感署方行事拖沓，佢期望可以喺食物安全及環境衞生事務委員會討論事件，冀署方盡快交代如何堵塞漏洞，令「日日清」措施得以貫徹執行，保障市民權益及安全。

何俊賢