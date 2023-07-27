向5人索賄 三跑工頭囚7個月

【本報訊】廉政公署早前落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商一名前「工頭」，指他向5名員工索取及收受非法回佣共約12萬元，協助對方獲分判商聘用。被告早前承認7罪，押後至昨日在西九龍裁判法院判刑。

12萬回佣歸還分判商 裁判官考慮到所有因素，包括被告認罪及辯方求情陳詞，判他入獄7個月。

51歲被告王曦，為德鑄前紮鐵工「工頭」。他被控4項串謀使代理人接受利益、兩項代理人接受利益及一項代理人索取利益。案發時德鑄工程有限公司（德鑄）是第三跑道項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。

控罪指被告於2020年3月至2021年7月期間分別串謀4名紮鐵工，從對方接受非法回佣共約12萬元，並再向其中兩名紮鐵工分別接受1,000元及索取55個工作天的非法回佣。王曦又涉嫌從另一名紮鐵工接受非法回佣1,300元。辯方昨求情指，被告有悔意，亦會把有關的12萬元賄款歸還予德鑄，冀法庭從輕發落。案件編號：WKCC 1061/2023