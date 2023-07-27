的士撞壆剷入地盤 釀6傷

【本報訊】昨日上午9時許，一輛載客的士駛至香港仔大道近南灣御園對開，懷疑失控撞及石壆，繼而剷入路邊水務署進行水管工程的地盤。的士車身傾側擱在石壆，險些跌入地盤坑洞，3名南亞裔男工人（43至53歲）走避不及，分別被撞倒及被飛起的地磚擊傷腳部及肚部。

姓楊（58歲）女的士司機頸部及鼻子撼傷流血，兩名男乘客（35及37歲）同告受傷被困車內，需由消防員協助離開車廂。救護員接報趕至，替6名傷者敷治包紮後，再由救護車送往瑪麗醫院治理，至於意外經過及原因有待調查。受意外影響，香港仔海傍道往黃竹坑方向、近香港仔魚類批發市場的部分行車線須一度封閉。

房車掃交通燈困司機 另外，昨日凌晨4時許，一輛私家車沿紅磡漆咸道北往油麻地方向行駛，當駛至近蕪湖街時懷疑失控，私家車撞向路中分隔石壆的指示牌後，再掃低約5米外的兩支交通燈柱，最後衝前約50米始告停下。肇事私家車車頭損毀，泵把甩脫，車頭蓋撞至凹陷，車廂安全氣袋彈出，有途經駕駛人士見狀，懷疑司機被困遂協助報案。救援人員接報趕至，姓黃（43歲）男司機已自行離開車廂，他報稱手、頸及胸口痛楚，需由救護車送院治理。肇事私家車其後由拖車拖走善後。