奪命車禍 的哥日踩十多小時少休假

【本報訊】本周二晚銅鑼灣告士打道有載客的士，懷疑收掣不及猛撼吊臂車車尾，釀成一死4傷嚴重車禍。意外中4名傷者均為遊客，包括姓石（42歲）男子及姓羅（40歲）女子，二人為美國公民兼持美國駕駛執照，以及持中國身份證的姓張（69歲）老婦及3歲女童。石男及羅女俱情況危殆，張婦和女童則情況穩定。執法部門經初步調查，相信的士收掣不及肇禍。

遺孀婉拒經濟援助 意外中身亡的士司機姓謝（60歲），生前與妻女同住柴灣小西灣邨。據謝妻透露，她與丈夫母親為同鄉，夫妻於1996年結婚，其後她來港定居，替丈夫誕下兩名女兒。現時長女已投身社會工作，細女今年升讀大學四年級，謝妻已婉拒社工協助尋求經濟援助，並指短期內可應付家計，計劃待其手部傷患康復後重投社會工作，自食其力。

早前曾涉兩宗車禍 謝妻表示，丈夫數十年來任職私人司機，數年前轉駕特更的士，每日凌晨開工至晚上9時收工，年中甚少休假。她形容丈夫身形矮胖，如同「洗衣機」般，故兩人在結婚初期，會從飲食入手改善健康。惟在最近5至6年丈夫轉駕的士後，較多時間在外用膳，早年檢查後得悉有膽固醇超標及高血壓等問題，故需定期覆診，暫未知是否因身體狀況影響駕駛。丈夫於去年底及數個月前，分別在東區及銅鑼灣發生交通意外，當時沒有造成傷亡。

謝妻形容，丈夫多年來均脾氣暴躁，平時常向家人發火「出氣」，更曾多次為她外出工作問題爭執。面對長期的言語中傷，她坦言初時感到不快，惟後來「當佢唱歌」，靠自己外出散步紓緩情緒。