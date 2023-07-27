襲擊案 蒲吧警遭兩漢拉落的士 同袍冇表露身份作制止

【本報訊】兩名男警收工後到酒吧飲酒，之後跟新相識女酒客搭的士離開，途中卻遇上兩名「攔路虎」，兩名男子涉嫌拉了其中一警出車，3人疑互相襲擊，因而共被控兩項普通襲擊罪。他們全部不認罪，案件昨在屯門裁判法院開審。同坐一車的男警以控方證人身份作供，他承認同袍被拉落車時，自己無表露警察身份，沒挺身而出阻止罪案發生，事後亦無即時離開車廂，而是等的士駛前，他付車資後，才折返欲了解事件。

3名被告依次為何東森（25歲、文員）、何力桓（19歲、文員）及利茂生（29歲、警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路二號安定邨近安定邨巴士站路邊（往兆麟苑方向）襲擊利茂生。利茂生則被控於同日同地襲擊何力桓。據悉利現已被停職。

任職警員的王偉成供稱，他認識利茂生約4年，是朋友關係，平日會外出消遣，會稱呼對方「David」。10月14日晚，他收工後約了利去酒吧飲酒，期間識了一個女酒客，他們有玩遊戲，輸了罰飲酒，他自己飲了幾杯啤酒，但無留意利飲了多少。翌日凌晨2時許，他、利及該女酒客搭的士離開，他坐副駕駛座，利和女子坐後座。

王續指，的士駛至安定邨巴士站停下，利先落車讓女乘客離開，未幾利再返回車上，期間兩名男子來勢洶洶趨前，拍了的士車頭，講了句粗口，他們叫司機別開車，隨即開車門合力拉扯利，王追問「搞咩嘢」，但無人理他。最終利遭拉落車。

的士駛前300米始步行折返 王說，的士之後駛前約300米外，王付車資後折返，但利已不在現場。之後利聯絡他，他即時去找利，發現利頭部流血。王承認，利遭兩男拉落車時，他沒有表露警察身份。辯方質疑，作為警察，他見到同袍遭拉落車，卻沒有挺身而出，防止罪案發生，他同意說法。代表利的大狀指出，利第一次落車後，曾在附近嘔吐及和別人發生口角，王說對此不知情。案件編號：TMCC 61/2023