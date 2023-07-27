屯門88名錶劫案 追查兩月 9人落網

黑幫拉雜成軍食大茶飯 掠貨值700萬 屯門一間錶行於今年5月遭匪幫行劫，掠去總值約700萬元的名貴手錶。執法部門經追查逾兩個月後，鎖定一個本地搶劫集團，至本周二拘捕9名男女，起回小量失錶及現金等證物。據悉，疑犯分別負責落手及處理贓物等「任務」，部分人屬不同黑幫成員，相信是因利益而拉雜成軍「食大茶飯」。

5月14日上午11時許，3名匪徒分持刀錘，闖入啟發徑1至13號地下一間錶行，用利刀指嚇錶行職員，並且揮錘扑碎3個飾櫃，掠走88隻、總值約700萬元的名錶，繼而跳乘停泊於杯渡路天橋底的接應私家車，沿屯門公路往元朗方向逃去。

分工仔細增執法難度 執法部門當日封鎖現場及派員兜截，惜未有發現匪蹤，至翌日始尋獲被棄置於朗河路的匪徒車輛。人員經兩個多月深入調查，翻查大量「天眼」片段，鎖定涉案集團，至前日早上採取行動，搜查九龍及新界多處地點，以涉嫌「搶劫」及「處理贓物」拘捕6男3女（24至56歲），並檢獲8隻名貴手錶及約13萬元現金，當中3隻證實為案中失錶。

據悉，部分被捕人士分屬不同黑幫，彼此因利益而放下「門戶之見」，組成「雜牌軍」搵食。初步調查顯示，涉案集團分工仔細，每名成員分別負責案中不同環節，包括踩線、搶劫、接贓及分銷贓物等，企圖增加人員偵查難度。所有疑犯已被扣留調查，執法部門已掌握其餘失錶的編號等資料，並會持續追查其餘贓物下落，或再拘捕更多涉案人士。人員提醒市民，協助處理贓物屬嚴重罪行，如遇上有人以低價兜售名貴財物應提防；如有任何與案件有關消息，可聯絡執法部門。

犯案過程不足3分鐘 當日案發時，匪徒把放置贓物的大袋擺放近店門口一處櫃面，當中兩名匪徒各自伸手抓起手錶，再輪流拋入袋內，動作頗為「熟手」；另一同黨則無明顯動作，相信負責監察職員舉動，適時調整袋內贓物位置，以便裝載更多「收穫」。他們「大擸特擸」後，奪門而出跳乘車輛逃遁，整個過程為時不足3分鐘。