日排核污水 指港人多誤解

【本報訊】日本擬排放核污水至海洋，港府隨即宣布，若日本排放核污水，將禁止東京都、福島縣等10個縣的水產品進口本港。日本國駐香港總領事館昨解說有關核污水排放計劃。總領事岡田健一表示得知不少港人對日本排放核污水有誤解，但國際原子能機構（IAEA）已發表報告，評論核污水排放並不會對環境和人體造成影響，又稱對港府做法感失望，希望港府盡快撤回禁止水產品入口的決定。

日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宮下正己，詳細解釋核污水的處理方法，指核污水是通過核種除去設備（ALPS）等，將核污水淨化處理，而處理過後排出大海，可用海水大幅度稀釋核污水，並引述IAEA的報告顯示，排放核污水對人體和環境帶來的影響微乎其微。

盼港撤入口限制 對於港府表明若日方排放核污水，將禁止日本部分水產品入口；岡田健一上周五（21日）曾與港府官員會面，對港府表示失望和關注，希望港府考慮撤回決定。他強調日方不會接受任何沒有科學根據的指控，並將持續提供必要資訊予港府。