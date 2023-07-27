兩電連續第3個月 下調燃料費

【本報訊】隨着國際能源價格回落，兩電分別連續第3個月向下調整燃料費，港人下月的電費有望減少。港燈8月份燃料調整費將回落至每度電69.7仙，較1月份的82.5仙下調15.5%。中電下月燃料調整費同樣按月下跌，至每度電57.1仙，較1月62仙下調7.9%。若以3人家庭每月用電275度計算，港燈住戶下月電費將較年初便宜約35元；中電住戶則少付約11元。

燃料調整費回落令港燈用戶每度電的平均淨電費由1月份的197仙，降至8月份的184.2仙；而由於中電已停止發放「地租及差餉特別回扣」，中電用戶的每度電平均淨電費由1月份則由154.4仙，減至150.8仙。

天然氣接收站投入運作 若以每月用電量275度的3人家庭為例，扣除政府提供的補貼，港燈8月份淨電費將為253.4元，較1月份的288.6元減少35.2元；中電住戶下月的電費為約380元，較年初便宜約11元。

港燈表示，隨着全球燃料價格波幅收窄，預期在今年餘下的月份，燃料調整費有望繼續回落。另外，港燈與中電合作發展的海上液化天然氣接收站已於7月初投入運作，港燈相信有助公司以更具競爭力的價格購買天然氣，穩定燃料成本。