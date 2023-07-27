杜蘇芮逼近掛一號波 空污爆錶

【本報訊】隨着超強颱風杜蘇芮逐漸逼近本港，天文台昨晚發出一號戒備信號。而本港正受超強颱風的外圍下沉氣流影響，令多區空氣污染指數昨日均爆錶。至於在福建，將面對近10年以來最強颱風正面吹襲，大陸中央氣象台已經發出紅色預警，以及啟動第四級水旱災害防禦作應變工作。

受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，昨日中西區、南區、元朗及屯門的空氣污染指數爆錶，達10+嚴重水平，而東涌、深水埗、葵涌及荃灣亦達10；至於路邊監測站的空氣污染指數平均亦達10至10+的甚高至嚴重水平，其中中環的路邊監測站達10+。

移向廣東福建地區 而天文台昨晚發出1號戒備信號，並預測杜蘇芮會在今或明日（27日至28日）橫過南海東北部，以強颱風至超強颱風強度移向廣東東部至福建南部沿岸地區。天文台將視乎杜蘇芮與珠江口距離，評估最新熱帶氣旋警告信號。

現時內地及台灣地區亦受杜蘇芮及其外圍環流影響，其中幾乎整個台灣各城市均已發出豪雨和大雨特報；大陸中央氣象台預料杜蘇芮將逐漸靠近福建福清到廣東惠來一帶沿海，並於明天（28日）早上在福建晉江到閩粵交界沿海登陸，更指杜蘇芮將可能是2017年以來登陸福建南部的最強颱風，亦是近10年來影響廣東東部的最強颱風。

大陸中央氣象台昨晨已發布颱風紅色預警，現時受颱風雨帶影響該區已有大暴雨。而水利部亦已針對浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、廣東啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，並派出4個工作組前赴浙江、福建、江西、廣東協助做好防禦工作。