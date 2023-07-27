船隻靠近打卡 鯨魚傷口惡化

漁署指引落後 只靠勸喻趕人走 西貢水域自本月13日起出現一條相信為布氏鯨的鯨魚，引起不少市民關注，有船家趁機吸金，收費載市民出海賞鯨，惟此行為實為鯨魚帶來危險。有照片顯示，可憐鯨魚背鰭附近已有懷疑是螺旋槳造成的傷痕。有環保組織指，該鯨魚傷口雖然未流血，但觀察到比幾日前擴大，擔心情況會惡化，呼籲市民切勿再出海追鯨。另有關注環保生態團體批評，漁護署觀鯨指引僅屬自願性質，多年來都並無改進，促請港府立法規管觀賞鯨豚活動，並派員管理相關活動。

逗留時間長 或身體抱恙 世界自然基金會代理海洋保育主管彭莉恩昨在電台節目中表示，若鯨魚的傷口不影響行為動作，部分能自愈，但若受到壓力刺激而激動轉身，可能會導致傷勢惡化。她又指，鯨魚一般感受到壓力或不舒服時，會暫停覓食，並在淺水區域徘徊，而該鯨魚連日在本港水域逗留，時間亦比專家預計的長，可能是反映身體不舒服，或是躲避颱風威脅。

她續稱，漁農自然護理署一直都有觀鯨指引，世界自然基金會亦正與附近船家溝通，提醒他們在鯨魚100米範圍內應關閉引擎，不要大聲呼叫或與鯨魚互動，又呼籲市民不要在附近水域滑水或駕駛水上電單車，否則若碰上鯨魚，雙方都會有危險。

團體倡立法規管賞鯨活動 生態教育及資源中心總監程詩灝則指，漁護署於2000年發出自願性觀鯨指引予業界參考，但沒有約束力，多年來亦無改進，難以對珍貴海洋生物作出全面性保護，認為港府應把握今次機會改善，立法規管觀賞鯨豚活動，規定船隻需要距離鯨豚至少保持距離50米以上，如果鯨豚接近，需要立即停止引擎。他又指，《防止殘酷對待動物條例》早已立法，認為可以延伸至規管觀鯨。

他以兩年前大鵬灣出沒的布氏鯨為例，內地當時做法是海巡署派人於鯨魚出沒附近水域，管理觀鯨人士，減少對鯨魚構成的壓力。他認為港府可牽頭與航拍組織合作，邀請義工透過航拍監察鯨魚，並派員海上巡邏作出保護性措施。

此外，港府昨表示已要求執法部門、漁護署和海事處加強宣傳等工作，包括在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻他們離開，以及在西貢碼頭等地勸喻市民及載客船隻負責人不要出海追鯨。至於如何協助鯨魚，漁護署會繼續徵詢專家意見。漁護署發言人亦呼籲市民，不要乘船出海觀看在糧船灣及牛尾海一帶水域出沒的疑似布氏鯨，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高判囚一年及罰款10萬元。

有觀鯨船隻靠得太近鯨魚。 彭莉恩 程詩灝