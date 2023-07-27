西九M+宋懷桂展覽 了解時尚教母人生軌迹

【本報訊】西九文化區當代視覺文化博物館M+全新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」將於7月29日（星期六）在西展廳向公眾開放。宋懷桂（1937-2006）是1980至2000年代中國藝術、電影、音樂和時尚領域的傳奇人物。此展覽圍繞她的人生與其身處的時代，展出逾320多件展品，揭示宋懷桂引人入勝的人生軌迹，以及她對中國蛻變為現今文化多元的國際化社會的過程中，一直被低估的影響力。

培養中國創意文化 舉足輕重 展覽主題分為5個部分，闡述宋懷桂作為藝術先鋒、商界精英、時尚教母和文化大使的多重身份。從藝術創作及展示，到舉辦時裝秀和培訓第一代中國模特兒，宋懷桂對於在1980年代培養中國創意文化和引介國際化的現代生活方式，發揮了舉足輕重的作用。

展覽展出各類展品，包括罕見的檔案資料、出自世界知名時裝設計師之手的服裝、電影戲服和影片片段、藝術作品，以及大型壁掛藝術裝置，揭示中國前衞精神和商業文化之間的關係，並剖析國際電影和時尚界如何呈現傳統中國元素。