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加拿大不再優先處理港人簽證

【本報綜合報道】加拿大移民部門周一更新「支持香港居民前來加拿大的特別措施指引」，內容提及不再優先處理香港居民申請家庭團聚、學生及永久居留簽證，即代表審批時間或會延長。
加拿大2021年推出專為香港人而設的「救生艇計劃」，優先處理香港居民申請學生及永久居留簽證等申請。
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