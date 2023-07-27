穿黃傘黑衣到庭 旁聽師緩刑須付31萬訟費

【本報訊】過往經常到法庭旁聽與修例事件相關案件的「旁聽師」蘇逸佳，於前年12月的兩周內涉嫌4度身穿印有黃色雨傘圖案的黑色衞衣到法院旁聽，遭法官趕離法庭。該旁聽師其後被律政司以刑事藐視法庭展開交付羈押程序，高院昨處理該交付程序，旁聽師承認責任，法官陳健強昨午頒下判詞，判被告監禁兩個月但准緩刑兩年。法官指部分案情屬嚴重，特別是第一次事件，因他企圖闖入法庭，有機會令他人受傷。法官又下令該旁聽師須支付訟費，且以彌償基準計算，共須支付31萬元。

申請人律政司司長，答辯人是52歲男子蘇逸佳，他過往曾任工業貿易署貿易主任。蘇被指在2021年12月8日至22日，3度在高等法院及一度在西九龍法院作出刑事藐事法庭的行為。

曾任公僕 4度藐視法庭 據資料顯示該4次事件，法庭均正處理與修例事件或違反國安法相關的案件，包括《蘋果日報》前主筆馮偉光被控違反《港區國安法》到高院申請保釋被拒的案件等。被告在4次事件中，均穿上黑色衞衣進入法庭，有部分時間其衞衣上印有黃雨傘圖樣，最終他在擾攘一輪後，均被趕離法庭。他亦曾試過圖闖入法庭時，推撞保安員。

答辯一方求情指，蘇因犯案失去公務員工作，目前無業，亦因案件處理時間長，無法展開新生活，希望法庭判處緩刑。律政司代表則指，蘇多次穿上印有政治象徵圖案的衞衣到庭旁聽，以測試法庭對衣着的限制，打亂法庭訴訟程序，是對法庭權威的蓄意挑戰。律政司一方認為事件須判阻嚇判刑，蘇亦需支付訟費。

法官裁決時指，首兩次事件的案情較嚴重，但考慮到蘇過往有良好背景且有悔意，最終決定以緩刑方式處理。案件編號：HCMP 351/2023