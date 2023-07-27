高球場司法覆核獲批 議員稱必阻建屋

【本報訊】香港哥爾夫球會早前入稟高院就環保署的環評報告申請司法覆核，高院決定批出司法覆核申請許可，並暫時擱置相關環境影響評估。身兼城市規劃師的選委界別議員林筱魯表示，有關在高球上收回土地上興建公營房屋進度必然受影響，但因城規程序和原有環評程序在現階段並不連結，城規程序可繼續進行。至於城規程序會否被挑戰，現階段則仍是未知數。

林筱魯在電台節目表示，前期程序仍在進行中，環評暫緩執行，現階段仍未見延後，但指司法覆核定會影響事件發展，延誤是預期之中，因生態、文物保育、環境等因素都是城規必定面對的挑戰。

城規或因環評再受挑戰

而若哥球會勝訴，政府是否需要因應《環境影響評估條例》修例再作環評報告時，他指本身在進行中的項目都沿用舊制度，而在城規過程要做不同的評估包括環境評估，如其基礎是引用環評，則有可能再會受挑戰。他又指挑戰環評或城規也是講程序，只能將時間拉長，事情的決定權仍在政府。而在程序受阻礙下，亦定會延長有關公營房屋的供應時間，有關法律程序受阻時間仍是未知數。