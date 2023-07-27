工展會4日購物節 8‧4起亞博館舉行

【本報訊】第3屆工展會購物節將於下月4日起，一連4日在亞洲國際博覽館舉行，本屆有逾300個攤位，分布於6大主題展區，呈獻多元化商品及環球美食，今年除慣例每日設一蚊選購指定商品，更特設美食及遊戲攤位，免費日派1,000份雪糕。大會表示，購物節得到市民大眾熱烈回響，過去兩屆展會均人潮如鯽，每年生意額高達6,000萬元，加上近日有新一輪消費券加持，故對今屆購物節銷情感樂觀。

是次工展會購物節共有6大展區，包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」等，入場費每人10元，身高一米或以下小童、65歲或以上及殘疾人士免費進場，入場人士可在各大展區選購心儀商品，部分精選優惠商品更低於一折發售。

恢復試食 盼有8萬人次進場 參展商會推出多項優惠，包括每日限55名入場人士以「1元」選購粟米、米粉及米，或於購滿指定金額後，附送手攜式風扇，額滿即止。

廠商會會長史立德稱，去年的購物節進場人次雖達6萬，但今年為新冠疫情後復常的首個購物節，展內亦恢復試食環節，加上又在室內舉行，認為有助吸引人流，故期望今年可突破去年6,000萬元生意額之餘，更可達到8萬人次進場。廠商會副會長施榮恆則透露，有別於過去兩屆展會，今年將增設「為食，玩天地」主題展區，並設有20個美食攤位，以及多個免費遊戲攤位，主要售賣本地和環球特色美食，每日更會向入場人士派發1,000份免費雪糕。