調查：打工仔最想投身能源與環境業

【本報訊】國際人力資源顧問公司Randstad昨日發表《2023僱主品牌研究》，調查指最受本地打工仔歡迎的行業為「能源與環境」，以54分位居榜首；而「奢侈品和零售業」就上升8分至50分，取代房地產成為第二個最受歡迎行業。調查亦指香港打工仔傾向在本地公司就業，中電及香港賽馬會成為本港最受打工仔青睞的企業。而港人近年愈來愈注重工作與生活平衡（Work-life balance），有42%受訪者表示會考慮辭職以改善生活質素。

調查研究於今年1月進行，共訪問了2,750名本港打工仔，包括在職員工和求職者。在參與投票的10個行業中，以100分為滿分計算，「能源與環境」行業以54分位居榜首，成為香港最具吸引力的工作行業，較去年增加3分。而「奢侈品和零售業」錄得最高升幅，由去年的42分升至50分，取代房地產成為第二受歡迎行業。

42%人為生活質素而考慮辭職 近年港人注重工作與生活平衡，調查結果顯示，Work-life balance是打工仔評估理想僱主的重要因素，有多達42%受訪者認為，若工作無法平衡生活，他們會考慮辭職去改善。不過，儘管打工仔對工作與生活平衡抱有很高期望，但研究數據顯示，僱主在工作與生活平衡方面所能提供的評分，從8分減至5分。

該公司於今年5月公布2023年香港最具吸引力的20家企業，當中包括中電及香港賽馬會外，涵蓋金融、地產及跨國企業，而今年新進的企業包括香港交易所、滙豐銀行和澳洲電信。