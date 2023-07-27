醫健：老有所醫：智慧齒不夠位

智慧齒，從專業角度來講，就是人們的第三隻臼齒，生長在最遠端的牙齒，也是最後一顆生長出來的牙齒，通常在17至25歲的年齡間生長出來。

經常聽人說智慧齒不夠位生長，這是為甚麼呢？首先，隨着人類的進化，人類的下顎骨比起我們祖先要短許多，然而牙齒的數目卻沒有改變，因此下顎的智慧齒便經常不夠位生長，導致阻生智慧齒。

另外，隨着人類社會的進步，攝入的食物從粗糙的變成細膩的，因此牙齒咀嚼所需要的摩擦降低很多，我們牙齒與牙齒之間的磨耗減少，自然智慧齒更加可能不夠空間生長。

那麼阻生智慧齒會產生怎樣的問題呢？首先，阻生智慧齒經常只會長出一小部分，與第二隻臼齒產生智慧齒經常僅生長出一部分，與第二隻臼齒產生一個三角形的空間，這個空間非常難清潔，經常會有嵌塞食物的困擾，從而導致智慧齒或第二臼齒產生蛀牙以及牙周病的問題。

另一個常見的問題，便是冠周炎（即牙冠周圍組織發炎）。其原因亦是由於智慧齒難以清潔，加上上頜牙齒咬到智慧齒周圍的牙肉組織，導致牙肉發炎。冠周炎如果嚴重，可能會將感染帶到其他軟組織，導致面部腫脹。

此外，如果阻生智慧齒埋在牙槽骨中，有一定機率可能產生牙齒囊腫，這樣便需要手術取出囊腫以及涉及的智慧齒了。

智慧齒甚麼時候需要拔除呢？如果曾經試過冠周炎或者因智慧齒而導致面部腫脹感染的話，需要盡快拔除以絕後患。如果智慧齒有蛀牙或者因智慧齒而導致第二臼齒蛀牙，也需要拔除智慧齒。如果智慧齒完全埋在牙槽骨，或者智慧齒生長位置正常，建議定期進行口腔檢查，觀察智慧齒的情況。

早作了解衡量拔牙利弊 通常拔除阻生智慧齒，特別是下頜智慧齒，需要涉及小手術。小手術的風險包括傷口感染、術後腫痛，以及傷及下齒槽神經線與舌側神經線。拔除智慧齒之前，務必與您的牙醫溝通，衡量拔除智慧齒的利弊，再慎重做決定。牙科醫生趙汗青

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