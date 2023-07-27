明愛醫院4童染手足口病

【本報訊】明愛醫院兒童發展復康部一個病房自本月19日起，先後有3名女病童和一名男病童，出現手足口病的病徵，包括發燒、皮疹或水泡徵狀，4人年齡介乎33個月至14歲，院方已為病人進行所需測試，結果均為腸病毒。4名病童情況穩定，接受隔離治療。而一名病人服務助理隨後亦出現相關徵狀，並確診手足口病，情況穩定並正在休假。

病人服務助理亦確診 醫院已根據既定指引加強感染控制措施，嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強手部衞生，並加強病房和儀器清潔及消毒，而有關病房亦已暫停探訪安排。醫院會繼續密切監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進。

此外，葵涌醫院精神科加護男病房再有兩名病人（39歲和61歲）及一名職員發燒，院方已為病人進行所需測試，結果為甲型流感病毒。有關病人全部情況穩定，其中一名病人已出院，另一名病人接受隔離治療。至於該名職員現正休假。

該病房已暫停接收新症，並停止探訪安排。院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。醫院已將有關個案呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心跟進。