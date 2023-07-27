南區地區康健中心 逾9200居民做會員

【本報訊】南區地區康健中心於2022年10月17日投入服務，已招募逾9,200位居民成為會員，昨於主中心舉行開幕禮。醫務衞生局表示，關愛隊是重要角色，醫社合作很重要，要做到「落地」，讓基層醫療協調真正走入社區，期望當局成立18區關愛隊後，能與地區康健中心互相協調，走進社區了解市民需要。

主中心舉行開幕禮 政府年底將推出「慢性疾病共同治理計劃」，資助年滿45歲、未確診高血壓或糖尿病的市民接受篩查，然後經地區康健中心配對醫生跟進治療。當局舉例，社區有市民覺得自己很健康，但可能未知有其他疾病，例如糖尿病早處理就不會有其他症狀；曾有市民手術前後發現高血壓，但不知道如何跟進，地區康健中心積極推廣「一人一家庭醫生」，家庭醫生走在最前面，是市民求診的「第一站」。

香港仔街坊會理事長周其仲說，位於黃竹坑嘉尚匯的南區康健中心去年投入服務，在區內另設4個分區附屬中心，其中在利東邨和置富花園中心下月啟用。截至今年6月，中心已經有逾9,200名居民會員，當中已為逾8,000名會員進行健康風險評估，並轉介超過1,700名有糖尿病或高血壓風險的會員，予網絡醫生跟進。

南區關愛隊聯席召集人朱立威稱，關愛隊與地區康健中心可以做到配合，例如市民有需要未必立即找到醫生，但可立即聯絡到關愛隊或地區團體，而關愛隊可以聯繫其他組織，或轉介康健中心跟進。

關愛隊亦有義工，需要人手時可以號召，共有17個小隊共約200人，其隊伍約有50至70名義工。另外亦有恒常義工，如有需要可再額外招募，地區康健中心亦會為關愛隊提供足夠培訓。