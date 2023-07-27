猴痘個案近日趨增 急設疫苗接種中心

4宗源頭不明 籲高風險人士響應 猴痘病毒襲港！衞生署衞生防護中心表示，近日錄得的猴痘確診個案顯著上升，至今累計16名男子感染，本月錄得的個案佔一半，4人源頭不明，反映猴痘病毒或正在本地高風險群組中傳播，可能出現爆發情況。中心強烈呼籲高風險人士盡快接種疫苗，今日起於衞生防護中心大樓二樓，增設為指定猴痘疫苗接種中心，有需要人士可透過電郵或預約專線預約打針。

衞生防護中心表示，本港至今錄得16宗猴痘個案，患者均為男性，年齡介乎25至59歲，其中8宗為本月錄得的個案，佔整體一半。流行病學調查顯示，該8宗個案涉及男男性接觸者，曾於潛伏期進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為，其中4人並無外遊紀錄。

位於衞生防護中心大樓 初步調查顯示，該4宗個案屬源頭不明的本地感染個案，反映猴痘病毒可能正在本地高風險群組中傳播，不排除可能出現爆發。當局正與服務本地高風險群組的非政府機構合作，向目標群組傳遞健康訊息。

上述16宗猴痘個案中，11名病人未有接種猴痘疫苗，另外兩人亦未有完成接種兩劑疫苗。為了應對猴痘個案急增，衞生防護中心今日起增設的指定猴痘疫苗接種中心，位於旺角亞皆老街147C號衞生防護中心大樓二樓，服務時間為周一至五（公眾假期除外）上午9時至晚上8時，高風險目標群組人士可透過電郵，或在辦公時間致電預約專線預約打針。

多間診所醫院續可打針 除新增的指定猴痘疫苗接種中心，高風險目標群組人士亦可於衞生署轄下全部社會衞生科診所接種猴痘疫苗，毋須預約。另外，衞生署九龍灣綜合治療中心，以及伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院的特別內科診所，繼續為到診者提供猴痘疫苗接種服務。政府的猴痘疫苗接種計劃自去年10月5日展開，屬高風險目標群組的本港居民可自願接種。截至今年6月30日，已接種超過一萬劑次疫苗。

猴痘一般是透過和有病徵人士的感染傷口作直接及密切的性接觸而傳染，市民應避免進行高風險性行為，例如進行不安全性行為、與陌生人發生性行為或擁有多名性伴侶。