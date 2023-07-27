遺屬激動：冇諗過件事要搞咁耐

【本報訊】只要堅持才會看到希望！南丫海難發生超過10年，惟事件很多細節仍是不清不楚，除了獨立調查委員會的報告未全面公開之餘，召開死因研訊亦見困難重重，直至昨日終迎來曙光。兩名上訴人分別是死者梁家杰的家屬梁淑玲及死者趙少琼的家屬趙炳全，昨早到高等法院領取判詞，對於上訴得直，梁淑玲表明心情激動，又指現在是「唯一一次可在鏡頭面前笑」，又稱「冇諗過原來件事都要搞十幾年咁耐」。

梁淑玲及趙炳全在庭外回應傳媒，梁坦言對裁決有感到驚慌及擔心，但稱即使敗訴，亦會打算繼續堅持及上訴。梁稱希望所有事件持份者，能配合死因研訊的調查，並強調現時非事件終結。她又指會聯絡其他死難者家屬分享喜悅，並希望他們加入死因研訊。趙則稱感到好高興及有希望，並稱「唔可以令死者死得不明不白」，要給他們交代。

此外，南丫海難家屬聯署發新聞稿稱，多年來一直要求召開死因研訊，「皇天不負有心人」，幾經折騰，昨終獲上訴庭裁定家屬得直，下令可召開死因研訊。他們對法官的裁決表示萬分感恩，會好好為開庭聆訊作出準備，並希望死因庭盡快召開，找出沉船更多真相，告慰亡者，對死傷者有交代之餘，更重要是對症下藥、作出建議，防止類似災難再發生，不再有無辜的死傷，保障香港的海上安全。

盼已移民證人回港作供 在事件中失去兩名至親的徐先生亦發文慨嘆，香港所謂法治社會，又有各種完善制度，何解一件沉船災難需要召開死因研訊，卻要拖成11年？他續表示，死因研訊只是開始，還有漫漫長路；又指可能有部分涉案證人已移民，呼籲有關人士配合回港作供，一同尋找沉船真相。