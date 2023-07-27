南丫海難 誓求真 終召研訊查死因

逾10年竭盡心力 家屬上訴得直 於2012年10月1日發生的南丫海難，造成39人罹難。慘劇發生至今逾10年，死者家屬一直要求召開死因研訊，徹查慘劇真相。有死者家屬於去年入稟高院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因研訊。惟高院原訟庭去年11月拒絕申請，當中有兩名家屬不服裁決，提出上訴。上訴庭早前開庭聆訊後，昨日頒下判詞，裁定上訴一方得直，並頒令會就上訴方涉及的兩名死者召開死因研訊。上訴庭指在考慮公眾利益後，認為事件中仍有很多問題未得到解答，適合以死因研訊尋找答案。死者家屬對裁決感激動及高興，並稱要給死者交代。據判詞及家屬指，本案暫時屬唯一需交由上訴庭頒令，召開死因研訊的案件。

上訴庭亦於判詞的最後表明，希望可對死傷者家屬表達最深切的慰問，又指雖然已屬姍姍來遲，仍殷切希望死因研訊完結後，可就家屬們為事件畫下句號。

其餘遺屬可申請加入研訊 運輸及物流局表示，知悉有關法庭判決，並會盡力配合死因研訊。由於案件已進入司法程序，現階段不便就有關事宜作進一步評論。據上訴一方的代表律師透露，雖然現時只就兩名死者召開死因研訊，但其餘死者家屬亦可直接向死因裁判官，申請加入研訊。

獨立調查無覆蓋結構問題 本案上訴人是梁淑玲及趙炳全，分別是罹難者梁家杰的胞姐及趙少琼的胞弟。由高院首席法官潘兆初撰寫的判詞稱，死因研訊是要預防再發生同樣事件、向公眾交代有關事件導致死者死亡的事實，以及向公眾表達沒有忽視與死者相關人士的情況等，當中涉及公眾利益的考慮。判詞續指，雖然事發後政府曾召開獨立調查委員會聆訊並作出建議，但調查並無覆蓋到部分的議題，包括涉事船隻的船身結構問題，如「海泰號」的船頭加裝鋼板，及「南丫Ⅳ」的艙口圍板高度較要求低，與船隻相撞後快速沉沒是否有關聯；涉案造船廠是否知道涉事船隻須有水密艙壁；海事處就船隻年檢時有否發現問題；及涉事海員有否超時工作等。

兩肇事船長均罪成判囚 判詞指事件中涉及的系統性問題理應受到調查，並可在死因研訊上讓死因裁判官或陪審團提出建議，做到預防事件再發生之功能。死因研訊亦可調查海難死者死亡的遠因，讓死者家屬以至公眾，就事情始末有更完整的理解。上訴庭指原訟庭法官考慮是否召開死因研訊時只作狹窄考慮，因此裁定兩名上訴人上訴得直。

海難發生後，事件亦曾作出刑事調查，並起訴兩名肇事船長，案件經審訊後在2015年作出裁決，「海泰號」船長黎細明被裁定39項誤殺及一項危害他人海上安全罪成，共判囚8年；「南丫Ⅳ」船長周志偉則被裁定一項危害他人海上安全罪成，判囚9個月。案件編號：CACV 485/2022

上訴人（左起）梁淑玲、趙炳全對裁決感激動及高興。（溫卓賢攝） 南丫海難慘劇發生逾10年後，終可獲召開死因研訊。 上訴庭法官裁決重點