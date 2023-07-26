北都發展係咁噏 規劃展示勿離地

「北部都會區」將香港北部發展成一個宜居、宜業、宜遊嘅現代都會區，為香港、深圳以至整個粵港澳大灣區嘅未來發展注入新動力。擬議嘅北都佔地達300平方公里，係規劃中嘅中部水域人工島嘅30倍，潛力無限，機遇處處。各位，由上屆政府提出嘅「北部都會區」發展策略，吹到係「驅動香港再創高峰的新引擎」，無奈引擎好似生晒銹，至今依然水草綁豆腐，不堪提！一味吹水，吹到天花亂墜卻冇實質建設，有議員批評連發展藍圖都冇，土地用途未明，交通基建欠奉。阿哥，唔通出嚟混，無責任？連立法會主席都忍唔住出聲，指政府「冇實際嘢，得個講係唔得嘅」！

呢嗱！身兼北部都會區諮詢委員會委員嘅議員尋日都指出，政府應積極解決北都規劃職住不均嘅問題，同時因規劃介紹未「豐富全面」，建議政府應喺明年河套區第一期嘅3座落成建築物中加設規劃展示館、藍圖展示館；又指北都規劃應注意職住平衡，據北區青年商會嘅問卷調查可見，受訪者一般希望有完善嘅鐵路網絡、較大嘅居住環境等才會吸引佢哋。「職住平衡」可以話係北都發展另一個理念。

是咁的：整個北都完成發展後，將合共有多達90萬個住宅單位，可容納約250萬人口；政府料區內各類產業可提供約65萬個工作機會，有助改變現時有大量北區居民需要每日長途跋涉往返港九市區上下班，所造成嘅交通費及時間虛耗、空氣污染等問題。之不過，有人質疑多個北都新市鎮嘅房屋發展都係公營為主，新增產業則偏重創新科技和高端物流業，勞動力與職位供求可能出現錯配，反而導致「職住失衡」更趨嚴重。

議員嘅憂慮不無道理，尤其政府成日提倡「基建先行，創造容量」，可惜又係知而不行。議員指北環綫係北都「命脈」之一，而港鐵卻表示要喺2034年才能完成，呢個只有10.7公里鐵路線、6個車站嘅線路，與企業將喺2028年至2029年進入北都嘅時間出現時間差，若用這個時間表會令基建「嚴重滯後」！

議員續指，政府曾喺2014年嘅鐵路發展策略中預計北環綫可於2018年動工，並喺2023年通車，可見唔需要太長時間，現時已拖延多年，而收地問題、法例上亦已處理好，是以佢相信港鐵有能力可在2030年通車！其實好多嘢就係因為政府一味歎慢板，欠嘅就係幹實事之心，成事嘅意志，以致「香港速度」從此消逝！有學者質疑政府希望以「南金融、北創科」發展，卻未能反映社會事實，因南亦有數碼港等創科產業，更不是所有年輕人都想從事創科相關領域。此所以政府要緊貼社會脈搏，知民生所向，有藍圖、規劃勿離地就係咁解！