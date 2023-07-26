冰鑑春秋：從抗俄英雄到忘恩負義

烏克蘭總統澤連斯基引起西方的反彈似乎愈來愈大，繼英國國防大臣華禮仕抱怨「我們不是亞馬遜」，要澤氏至少表達一點感激之後，美國報章《國會山莊》更乾脆以「忘恩負義」形容澤氏，顯示美國為首的西方陣營正對烏克蘭逐漸失去耐心。美國確實援助了烏克蘭價值數十億美元的軍武與物資，北約諸國也掏空自己的軍火庫來滿足烏國的戰爭需求，從這個角度來看，澤連斯基的需索無度，似乎真的讓人覺得有點過分；華禮仕就批評說：「烏克蘭政府有個習慣，一旦獲得一批武器，就立刻開始要求下一批。」

但站在烏克蘭的立場上來說，澤氏的要求卻顯得剛好而已。要知道，當初就是美國等西方國家作出保證，烏克蘭才會自廢武功放棄核武，失去了保護自己的最大利器。而不僅克里米亞被佔時，西方國家沒有履行他們的保證，這次俄烏戰爭之所以爆發，正是北約不斷誘騙烏克蘭，讓烏國以為自己能加入歐盟甚至北約，才會讓普京採取斷然行動。可等到烏克蘭被入侵，北約卻拒絕出兵，而北約與歐盟也都對烏國加盟饗以閉門羹，讓烏克蘭人終於發覺這根本就是一場以自己當誘餌的騙局。

可以說，烏克蘭落到今天的地步，除了澤連斯基的天真外，美國與北約的背信棄義要負上很大的責任；這時認為西方國家沒有盡心盡力協助烏克蘭，不是理所當然的事情嗎？此所以澤氏會輕蔑地要烏國防長立刻給英國國防大臣打電話，今天就對他說出感謝之詞。然而，西方的熱情正在銳減，認為對烏克蘭援助不夠的美國人僅剩下26%，比一年前下降了12%。戰事持續遷延下去，澤連斯基的英雄光環很快就會消失，忘恩負義不知好歹，恐怕會成為西方給澤氏的最終評價。