議論縱橫：睦鄰乃中華民族傳統

以美國為首的西方國家，要在歐亞大陸東西兩端圍堵中國。現時最關鍵的是，俄羅斯受到北約壓迫，能否撐下去。

中俄的交往，以前俄國（即蘇聯）為大哥，1950年蘇聯慫恿北韓南侵，跨過三十八度線，將南韓的軍隊趕至釜山港。美國打着聯合國旗幟，美軍在仁川港登陸，將北韓軍隊差點兒趕上中朝邊界的鴨綠江。開戰後周恩來總理一再警告美軍勿跨越三十八度線，但美國不聽，才被迫派遣志願軍入北韓，與美軍作戰。當時中華人民共和國剛成立，百廢待興，卻被迫捲入戰事，非中國所願，自不待言。經一輪苦戰後，美軍被迫退回三十八度線之下，朝鮮半島回復1945年二戰完結時之狀態。

此外，根據二戰末期的安排，蘇聯的艦隊可泊駐於中國的大連及旅順港，至1953年蘇聯欲延長協議，毛澤東勃然大怒，指我們為何要搞革命？目的就是要將外國軍隊全部趕出中國。此後在中國的河山大地，不再有一個外國士兵。

中華民族一向務實，過去70多年刻苦經營，不強出頭，不與人鬥軍備，積聚到目前的實力，在全球很多領域，其他國家都深知，要聽聽中國怎樣說。一些論者錯誤地認為中國應利用目前機會收回在歷史上失去的領土，例如被俄國侵佔的土地。這種思想大錯特錯，不僅會嚴重損害中俄關係，亦會引起其他國家對中國的疑慮。嚴肅的學者應與所謂的專家和名嘴劃清界線。此輩為求提高收視率，常作驚人之語，不可當真。若此類評論太多，恐會誤導他國人民對中國的認知，有害無益。

中國應利用當今大局與俄國發展互利而可持久的關係，中俄永世為鄰，睦鄰一向為中華民族的傳統。