橫眉冷看：中央政府要出招

本文執筆時，香港恒生指數急升逾700點，皆因市場憧憬中央會推出措施，全方位刺激經濟。7月24日，中共中央政治局召開會議，部署下半年經濟工作，會上提出要「適時調整優化房地產政策」，以往常掛口邊的「房住不炒」政策，今次再沒提及，相信各地方政府會紛紛拆牆鬆綁，放寬多項壓抑樓價的措施。

內地大城市的樓價是否太高？我相信是。過去幾年，中央推出多種限價、限購令，又是否已將樓價推低至合理水平？我相信目前的價格尚未合理。3個月前，我住在廣州舊區的親戚想購入一個中型單位，樓齡已達20多年，樓價卻高達650萬元人民幣。香港人經常抱怨高樓價讓人難以負擔，但若以收入與樓價的比例計算，時至今日，內地不少住在大城市的居民，恐怕比香港人更難買樓「上車」。

既然內地很多大城市的樓價仍然高企，中央為何放棄「房住不炒」的原則，願意替樓市鬆綁呢？這正是本欄經常強調的道理，非常時期要用非常手段。

新冠疫情過後，中國亟欲提振經濟，奈何恰遇上全球經濟不景氣，今年美國以至歐洲多國，全年的國民生產總值估計只有1至2%增幅，部分國家甚至可能要出現負增長。外圍因素疲弱，中國便很難獨善其身，故中央不得不施展渾身解數，其中一項就是盡快釋放樓市購買力，以刺激內需。此舉或許會推高樓價，進一步增加居民的置業困難，但眼前之事更加要緊，必須盡快重振市場活力，否則經濟崩塌，所有行業都要受累。香港的經濟前景恐怕比內地更糟，如今就連中央都要急救樓市，特區政府更不能抱殘守缺，應該狠下決心，馬上將樓市「辣招」統統解除。