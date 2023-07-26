龍吟虎嘯：雙強威脅美國霸權

美國的資本主義發展到帝國主義階段，就不可避免地推行世界霸權主義，因為資本的擴張是無遠弗屆，資本在擴張中獲取利益是欲壑難填的。第一次、第二次世界大戰的發生，就是各資本主義國家發展到帝國主義階段的利益爭奪、霸權爭奪，資本從來就是六親不認，當然對資本主義對立面的社會主義，就更加絕對無情，因為社會主義不但堅決反對帝國主義、霸權主義，而且要抑制資本主義全球擴張、吸血、壓榨、盤剝、橫行。

因此，二戰後出現了40多年的世界資本主義、帝國主義陣營和社會主義陣營的冷戰，結果蘇聯為首的社會主義戰敗、解體，美國的霸權主義打遍天下無敵手。然而，世界東方還有中國堅持社會主義，在改革開放中探索、發展有中國特色的社會主義，在政治、經濟、軍事、外交、科技、文化等各個方面走強，成為「全球第二大經濟體」，美國感到巨大威脅。與此同時，被美國西方打敗解體的蘇聯在「社會制度」質變後，俄羅斯也在摸索國家富強、民族復興之路。

美國西方並未因為俄羅斯紅旗落地，實施美國西方的「震盪療法」行資本主義政治經濟制度而放過俄羅斯，這是由國際資本六親不認的本性決定的。俄羅斯和美國西方尚有數不清的歷史恩怨、利益之爭，俄羅斯雖然在經濟上不富不強，但它體量甚大，人口眾多，乃核武及軍事大國，國防科技不弱，民族強悍，戰鬥經驗豐富，是資源大國……所有這一切都令美國西方忌憚和仇視，要把它進一步打垮、肢解而後快。

和中國相比，在美國那幫政客眼裏，俄羅斯還是好捏的「杮子」，就算捏不爛，也不會太「刺手」，更不會給自己造成致命傷，只要搞好「管控」，別引起核武大戰就行。然而，中國強大過俄羅斯，中國和俄羅斯在美國的國際戰略棋盤中，是要一起對付的威脅，這個「雙強威脅」，超過美國稱霸百年的任何時期。