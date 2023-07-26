坦言集：香港要大變

香港的發展戰略，無論復興香港本土，或參與中國發展大局，都不能不顧歷史因素和國際條件。

深圳與內地一些地區的發展可以從無到有，卻是從內地轉移巨大的資源條件（人力、資金和政府政策資源）和從海外轉移同樣龐大但性質不同的資源條件（技術、工藝、管理與市場和專業服務），兩者結合才創造出經濟奇迹。香港在戰後的工業化，也是從無到有，也同樣是中國內地因素與國際條件的整合，才產生出獅子山下的經濟奇迹。香港其後的演變，也離不開內地因素與國際條件。轉型至金融為主的今天經濟結構，不過是在內外因素下假無形之手製造出來，其間亦離不開政府的干預。

認真地認識香港乃至內地、世界發展的具體經驗，應該明白發展是要創造條件，利用機會，努力爭取而來的。深圳是一最成功的例子，浙江的義烏是另一個絕對是從無到有、把國內外資源條件機會轉移過來製造當地成功的例子。

香港今天的再出發，不會是一直以來卻已大多失去競爭優勢和開創精神能力的各大經濟中心。而即使這些中心要繼續發展，減免衰落，也需要在新的國內外條件機會中爭取在香港落地，並創造出與眾不同的競爭能力，一是要積極努力，拋棄吃老本、守株待兔的懶漢心態；二是要認識新的條件機會，據此配置各方資源條件，在內外市場裏競爭。

這中間的歷史因素是內地經過幾十年發展，已經超越香港。香港早年憑藉國際關係來利用內地資源的方法已沒法繼續，也不易重新建立。內地與香港經濟規模能力的對比轉變下，香港既有的主導能力消失。「一國兩制」不是為了保存香港英治體系乃至移植內地，變成協助監督香港防止外敵滲透，攻擊內地。香港要避免退落為內地普通城市，便需要在體制與結構上有大的創新，與內地形成差距，以此主導或示範內地，重新建立「一國兩制」對香港與內地的體制創新作用，這便要從原有中心的既有體制裏求大變。

大變要符合香港面對的國際條件與挑戰。以往是中美友好，或香港被利用為美國等西方剝削利用中國的中介，今後中國復興便不會再容許，而是要公平競爭，香港的功能便從服務西方政治與資本，轉為服務中國復興大業。角色轉變，功能作用不同，發展的國際化戰略亦需大變。