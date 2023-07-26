政情：獨居長者述苦況 孤掌無助滿淚光

遇事難尋援手 哀聞困廁格失救 近年政府力推「居家安老」，然而老友記要安享晚年，並唔係僅僅「生果金」同「長者生活津貼」咁簡單就得。議員黃國指政府就算鼓吹使用樂齡科技，但礙於科技、遠程醫療等支援不足，屢屢出現長者於家中身故但無人發現嘅慘劇。而佢尋日就同鄧家彪、李惟宏兩位議員同事於立法會申訴部，與「獨居長者權益關注組」及長者代表會晤，聆聽佢哋嘅申述。

黃國引述兩位長者代表，訴說獨居長者喺日常生活上遇到不少困難，例如平安鐘損壞應該如何維修；有啲長者唔知公屋可以免費安裝扶手；電話登記門診預約，遇到問題亦唔知道向邊個求助；最令人遺憾嘅個案，係有獨居長者被困家中廁格5日，經鄰居長者多番向房署人員交涉，後來破門入屋，惜已失救。仲有唔少隱蔽長者因語言或身體狀況，難以主動求助。

九旬獨居老友記近5800人 黃國話獨居長者事故一宗都嫌多，如果政府、社署、房署等能提供更加到位嘅支援，多加關注佢哋生活權益，或者能夠減少悲劇發生。

眾所周知，香港正面臨急劇嘅人口老化問題。黃國話2022年中本港65歲或以上人口已達152萬，截至今年3月底，有近12.2萬名60歲或以上獨居長者租住公屋，80歲或以上佔21%，當中近5,800人年屆90歲，更有148人屬100歲或以上，可見加強獨居長者支援刻不容緩，佢認為應運用好樂齡科技，使其更切合長者使用。

雖然近年政府提出一系列優化支援措施，但黃國嫌力度不足，認為政府要用好自身力量之餘，亦要加強與非政府組織合作，善用地區關愛隊同義工，多啲探訪，搵出更多急需援手嘅獨居長者及隱蔽照顧者，為佢哋提供更到位嘅支援，盡力解決其疑慮。