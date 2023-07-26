7月26日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月26日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
屋苑冧大閘 砸傷女保安
停車場閘門塌下。（陳嘉順攝）
【本報訊】昨日晚上近8時，執法部門接報，指九龍城界限街110至112號九龍塘大廈，停車場有一道約2米乘3米的閘門突然塌下。事故中一名女保安員受傷，經到場救護員敷治後送往伊利沙伯醫院治療。執法人員正調查意外原因。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230726-0726_00176_264/屋苑冧大閘--砸傷女保安
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc