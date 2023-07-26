屋苑冧大閘 砸傷女保安

【本報訊】昨日晚上近8時，執法部門接報，指九龍城界限街110至112號九龍塘大廈，停車場有一道約2米乘3米的閘門突然塌下。事故中一名女保安員受傷，經到場救護員敷治後送往伊利沙伯醫院治療。執法人員正調查意外原因。