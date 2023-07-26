要聞港聞

屋苑冧大閘 砸傷女保安

停車場閘門塌下。（陳嘉順攝） 停車場閘門塌下。（陳嘉順攝）
停車場閘門塌下。（陳嘉順攝）
【本報訊】昨日晚上近8時，執法部門接報，指九龍城界限街110至112號九龍塘大廈，停車場有一道約2米乘3米的閘門突然塌下。事故中一名女保安員受傷，經到場救護員敷治後送往伊利沙伯醫院治療。執法人員正調查意外原因。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc