杜蘇芮逼港 今或掛一號波

【本報訊】超強颱風「杜蘇芮」預計今日將進入本港800公里範圍，天文台料在今日內發出一號戒備信號；而受颱風的外圍下沉氣流影響，本港今明兩天的天氣仍持續極端酷熱，市區最高氣溫可達攝氏35度，而且高溫亦有機會觸發驟雨及狂風雷暴，及至周五（28日）天氣開始轉差，市民外出時需帶備雨傘。

今明極端酷熱 周五有風雨 天文台預測，杜蘇芮會在本周四至五，以超強颱風強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，預料屆時本港的風勢將會進一步增強，將在日內發出一號戒備信號，並會視乎該颱風與珠江口的距離，評估最新的警告信號。

本港近日天氣炎熱，不少市民外出時已要「擔遮擋烈日」，天文台指出，昨日華南地區受高空反氣旋影響，為本港帶來普遍晴朗及酷熱的天氣；而昨日正午時分，本港部分地區氣溫上升至攝氏34度左右，當中市區方面，將軍澳錄得最高攝氏35.5度，新界則以大美督最高溫，達攝氏35.2度。

杜蘇芮影響兩岸天氣，大陸發布颱風黃色預警，預計未來3天，四川、重慶、貴州等地有暴雨災害中風險，或現山泥傾瀉、水浸等情況。而杜蘇芮將沿台灣西南方近海北上，受颱風外圍環流影響，台灣東半部周二高溫約攝氏32至33度，其中宜蘭有可能出現攝氏36度高溫；西半部及金門受到颱風外圍環流沉降影響，多數地區更容易出現攝氏36度以上高溫，此外台灣多地亦會持續暴雨。