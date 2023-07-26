遇溺魂斷西貢 一小時兩宗

船河暢泳 玩直立板 炎炎夏日市民出海遊玩，切記注意個人安全，否則樂極生悲隨時性命不保。昨日西貢接連發生兩宗海上奪命意外，一名六旬漢在大浪灣遊船河，期間落海暢泳消暑遇溺，由直升機急送醫院搶救，惜最後不幸身亡。不足一小時後，另一名五旬漢在沙塘口海面玩直立板，期間不慎墮海遇溺，昏迷送院搶救後同告不治。有專家指出，進行水上活動時必須穿着稱身的救生衣或助浮衣，並確保繫緊所有衣扣，參與活動者必須熟諳水性以確保安全。

昨日上午11時許，一名姓徐（63歲）男子與友人，在西貢乘搭遊艇出海至大浪灣遊船河。期間，徐落海游泳消暑，惟未幾被發現懷疑遇溺，在海中載浮載沉，友人見狀即時躍入海中救起徐男，他被救起時已陷入昏迷，沒有任何反應，友人慌忙報案求助，並由船家載返岸上。由於現場遠離行車路，政府飛行服務隊接報後派出直升機飛臨現場，吊起徐男後急送東區醫院搶救，惜至下午約1時被證實死亡，至於其死因則有待驗屍後確定。

浮潛女子失蹤近兩小時 不足一小時後，一名姓謝（50歲）男子在沙塘口海面玩直立板時，懷疑意外墮海遇溺。執法部門接報後，派出船隻趕至救起謝男，並送往西貢對面海基地，但謝已經奄奄一息且陷入昏迷。直升機奉召到場，把他急送往東區醫院搶救，惜至下午約2時被證實不治，其死因有待驗屍後確定，執法部門正就事發經過及原因展開調查。

另外，昨日中午1時許，一名20多歲女子在西貢大浪西灣對開大洲海面浮潛，惟接近兩小時後，其同行友人仍未見她返回船上，由於擔心事主遇險，遂慌忙報案求助。救援船隻接報趕至，並在附近一帶海域展開搜索。至下午約2時45分，人員發現女事主隨水漂流至附近尖洲以北海面，隨即把她救起，她獲救時沒有受傷，至於事故原因則有待調查。

不少市民在夏日參與水上活動消暑，但玩樂亦要顧及自身安全。有專家指出，市民進行水上活動時必須穿着稱身的救生衣或助浮衣，同時確保繫緊所有衣扣，參與活動者必須熟諳水性。同時，市民亦要留意天氣、海面情況及環境是否適宜進行水上活動，切勿在雷暴警告、熱帶氣旋信號3號或以上懸掛、或黑色暴雨警告生效時出海，並切勿單獨進行水上活動以確保安全。