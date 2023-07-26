外傭假合約留港 入境處搗破騙黨 50人落網

入境處搗破一個製造虛假文書以申請外籍家庭傭工工作簽證的集團。集團涉嫌協助外傭以虛假僱傭合約申請簽證留港，運作半年賺取收益已超過120萬元，相信已成功以虛假合約為10多名外傭騙取留港簽證。由今年5月起至今，調查人員已拘捕逾50人，包括兩名菲律賓裔男骨幹成員及涉案外傭，部分人士已被落案起訴。行動仍在進行中，不排除會有其他骨幹成員被捕。

高級入境事務主任（反偷渡情報局）蘇美珊表示，入境處早前在調查一宗前外籍家庭傭工逾期逗留在港非法工作的案件中發現，有人安排外籍人士以虛假外傭合約留港非法工作。經過多月的調查及分析，入境處成功鎖定一個犯罪集團，集團向想在港打工的外傭收取費用，一般約兩萬至4萬元不等，並會安排虛假僱主，簽署虛假外籍家庭傭工合約，並製造虛假文書，包括偽造入息及住址證明，以不法手段向入境處申請外傭工作簽證。集團又以佐敦廟街一個住宅單位作掩飾，實際為集團的辦公地方。

假難民當骨幹成員 入境處於今年5月，展開一連串拘捕行動，先後拘捕了超過50名涉案人士，包括虛假外傭合約僱主，以及涉嫌以虛假合約申請留港的菲律賓籍、印尼籍及印度籍人士，年齡介乎27至67歲。至昨早人員認為時機成熟，掩至上述廟街單位，趁集團成員準備外出，作出拘捕行動。被捕兩名成員同為菲律賓男子，包括一名67歲香港居民，及一名40歲持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）人士。

人員在單位內搜到大量涉案虛假外傭合約及虛假文書，包括銀行月結單、水費單等，並檢走數簿及電腦等。調查人員拘捕逾50人，部分人士已被落案起訴，其餘人士亦相繼會被起訴，控罪包括打黑工、作出虛假陳述、串謀詐騙、非法轉移和使用他人身份證等。

蘇續稱，涉案外傭大部分已來港工作，在轉換僱主期間涉嫌用虛假僱傭合約繼續留港工作。被問到被捕人士如何觸犯洗黑錢罪，她解釋，相關外傭用其他人身份證去不同地方打工，部分工資會交予香港身份證持有人，此金錢轉移的行為涉及洗黑錢。

根據現行法例，任何人士如製造、使用或管有虛假文書或虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為入獄14年。另外，任何人士向入境處職員作出虛假申述亦屬違法，違例者會被檢控，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及監禁14年。