青年藍圖被斥離地 年輕族：「掂唔到」自己

【本報訊】政府去年底公布青年藍圖，至今逾半年，惟仍有青年覺得藍圖「掂唔到」自己，有組織認為青年發展藍圖「問題多多」，難助青年看見未來，昨聯同約10名青年會見民政及青年事務局，在場青年均表示未被當局諮詢過，組織代表亦質疑「如何令佢哋真係參與到」。

該協會副主任施麗珊指低收入青年認為藍圖「掂唔到」自己，他們面對的最大問題是經濟上的支援，而沒有實習費的實習、平均每個酒店改造的青年宿舍房間需5,500元月租，青年也難以負擔。施麗珊又引述民青局副局長梁宏正於會面期間指青年儀錶板將設「冷資訊」和「熱資訊」，即會有很多前瞻性數字，而青年手機應用程式也會有互動的元素，冀在半年內完成公布，當局也指青年藍圖為「小施政報告」，一定會「寫得出做得到」。