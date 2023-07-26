青年藍圖被斥離地 年輕族：「掂唔到」自己
【本報訊】政府去年底公布青年藍圖，至今逾半年，惟仍有青年覺得藍圖「掂唔到」自己，有組織認為青年發展藍圖「問題多多」，難助青年看見未來，昨聯同約10名青年會見民政及青年事務局，在場青年均表示未被當局諮詢過，組織代表亦質疑「如何令佢哋真係參與到」。
入息不夠開支 進修乏支援
香港社區組織協會早前共訪問84名家庭每月收入中位數8,000元的基層青年，58.3%的受訪者面對最大問題是收入經常不夠開支、其次是家庭住屋太細，無獨立空間學習，近半受訪者目前租住劏房。結果顯示青年關注議題包括加強生涯規劃、推廣職業專才教育、推動境外交流實習、照顧青年居住需要、提升就業能力、支持青年持續進修等。
組織呼籲當局需要訂定青年政策績效指標，質疑單發表藍圖是否代表能做到；政府也應為輪候公屋青年提供租金津貼、全盤檢視各行各業的就業晉升階梯。
該協會副主任施麗珊指低收入青年認為藍圖「掂唔到」自己，他們面對的最大問題是經濟上的支援，而沒有實習費的實習、平均每個酒店改造的青年宿舍房間需5,500元月租，青年也難以負擔。施麗珊又引述民青局副局長梁宏正於會面期間指青年儀錶板將設「冷資訊」和「熱資訊」，即會有很多前瞻性數字，而青年手機應用程式也會有互動的元素，冀在半年內完成公布，當局也指青年藍圖為「小施政報告」，一定會「寫得出做得到」。
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