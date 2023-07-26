慈樂邨斬人起火案 大家姐孻妹不治 二妹傷勢穩定 三妹命危 續深切治療

【本報訊】慈雲山慈樂邨4名黃氏姊妹，本周日疑因賣樓問題鬧翻，57歲大家姐在樂信樓的住所內情緒激動，懷疑曾經持刀斬傷三妹，混亂間該單位離奇失火。火警造成4姊妹燒傷，其中七成皮膚燒傷、涉嫌「傷人」的大家姐，送院後情況一直危殆，至前晚深夜11時34分傷重不治。而全身多處燒傷的46歲孻妹，至昨日下午5時41分亦不幸身亡。

至於53歲二妹及51歲三妹，前者手、背燒傷，經救治後情況已轉為穩定；後者手腳被燒傷兼腹部有刀傷，至昨日仍性命垂危。據悉，由於傷者仍在深切治療部留醫，執法部門會等待她們傷勢好轉，始再替各人錄取口供，以查明案發原因及經過，當中包括是否有人縱火。

案發單位鎖鐵鏈 大門熏黑 起火單位昨日繼續重門深鎖，鐵閘被鐵鏈鎖上，大門及牆身有熏黑痕迹，門頂兩側裝設的閉路電視均鬆脫損毀。另外，樓層走廊還有救火留下的積水，周圍一片濕立立。附近鄰居對事件亦諱莫如深，均稱不清楚箇中內情。