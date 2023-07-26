銅鑼灣的士直插吊臂車尾 司機斃命 3男女乘客昏迷搶救 3歲女童清醒送院

【本報訊】銅鑼灣發生一死四傷嚴重車禍！昨日晚上8時許，一輛載客的士沿告士打道西行，當駛至世貿中心對開，的士懷疑失控，猛撼前方一輛因塞車而停下的吊臂車車尾。由於撞擊力巨大，的士車頭插入吊臂車車底，擋風玻璃碎裂。姓謝（60歲）的士司機與車上4名男女乘客同告受傷被困，當中謝與一男二女乘客陷入昏迷，另一名3歲女童清醒，有途經司機見狀，慌忙協助報案。

的哥衣服染滿鮮血 消防接報趕至，先後從的士車廂救出5人，其中身材肥胖兼有大肚腩之的哥，衣服染滿鮮血，經送院搶救後證實傷重死亡。42歲男乘客由救護車送往東區醫院，經搶救後情況危殆；女童則被送往律敦治救治再轉送瑪麗醫院；另外兩名女乘客（40及69歲）則被送往瑪麗醫院治理，她們三人經救治後情況嚴重。

據一名不願透露姓名的男子表示，事發時他騎乘電單車途經現場，在赫見車禍後即時停車，並呼喚其他途人一起上前開啟的士車門救人。他憶述指，當時目睹涉事的士司機及前座男乘客受傷昏迷，女童則被卡在兩人中間，女乘客則沒有任何反應。