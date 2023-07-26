北都規劃仍齋噏 沉醉願景懶理現實

誇口南金融北創科 職住不均拖得就拖 政府近年致力發展北部都會區，惟至今仍未有實質進展，立法會主席梁君彥早前亦指政府「冇實際嘢，得個講係唔得嘅。」身兼北部都會區諮詢委員會委員的議員劉國勳昨指出，政府應積極解決北都規劃職住不均的問題，同時因規劃介紹未「豐富全面」，建議政府應在明年河套區第一期的3座落成建築物中加設規劃展示館，洪為民也指政府「南金融、北創科」只是好聽的口號，並沒有反映社會現實。

上屆政府於2021年《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展成熟的新市鎮和其他相鄰地區，惟梁君彥早前表示北都「講咗兩年多，有咩發展呢？」且規劃「唔係好多人知」。對於被質疑北都藍圖不夠清楚，他表示，北部都會區其實在某一些地方已經有開發，有些可以開發，有些未開發，還要研究如何配套，令人安居樂業。

議員倡設展示館增宣傳 針對北都布局，劉國勳昨指現今青年人未必均對創科有興趣，而洪水橋至厦村範圍雖規劃較新田科技城早，但市民對具體產業仍有疑問，加上政府的規劃介紹並不豐富全面，建議當局應在明年河套區第一期的3座落成建築物中加設規劃展示館、藍圖展示館。

他又指北都規劃應注意職住平衡，據北區青年商會的問卷調查可見，受訪者一般希望有完善的鐵路網絡、較大的居住環境等才會吸引他們。

非所有青年願投身創科 同場的香港城市大學商學院特約教授洪為民指政府雖設立北部都會區統籌辦事處，但主任僅為D4級官員，質疑其是否能「治到咁多局」；他又指現時政府希望以「南金融、北創科」發展，但他指此只是好聽的「口號」，並沒有反映社會現實，因南亦有數碼港等創科產業，也不是所有青年都想從事創科相關領域。

在北都文物保育方面，劉國勳昨在發展事務委員會上指北都文物眾多，且並不單一，詢問當局如何保留特色、新田科技城如何做到文化保育；他又指政府過去絕少介入活地形式的活化，詢問當局會否牽頭主動做。發展局局長甯漢豪回應稱，北都不同地方板塊的研究陸續出台而新田科技城除發展用途，也有鄉郊地方保留，會和村民溝通如何做好城鄉共融。