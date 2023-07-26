何桂藍辯稱沒想過撳反對掣係犯法

何桂藍

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。何承認自己曾以「黨安法」形容國安法，直言觸犯國安法與否界線模糊，她沒想過「撳個反對掣」竟被視為犯法。

指「攬炒」建基於假設 何桂藍表示，國安法的實施令社會有很大恐懼，很多人感到「唔知點做」、「做咩都係送頭、唔理性」，不過她認為，這正屬中共想港人接受的說法。她所希望說服大眾的，是國安法下，仍有抗衡方法、抗爭餘地。她坦言，抗爭有很多形式，「有啲有風險」，但當時沒想過「撳個反對掣就係犯法」，形容這是匪夷所思。何續指，所謂「攬炒」其實建基於假設，即假設中共一定反應過激，重申無人逼中共選擇鎮壓，破壞香港制度。

對於她在初選期間曾提到，立法會非議事殿堂，而是抗爭陣地。何桂藍昨解釋說，這並非叫人行動的口號，而是事實，直言現時制度下，立會無法制衡行政機關，故香港立會非可議政的地方。另外，她曾談及「抗擊中共極權」，何昨在庭上不諱言，中共是極權這點屬學界的共識，分歧僅在於極權的形式。對她個人而言，這是客觀描述，非貶義或褒義，但她強調「香港人唔要呢個制度」。此外，她認為民主派不一定要武鬥，但進入立會後，應用盡一切方式履行議員責任，不應受制於制度或立會保安的暴力。案件編號：HCCC 69/2022