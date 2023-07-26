非法集結獲撤銷定罪 終院回復判18歲仔勞教

【本報訊】2019年10月有市民上街抗議《禁蒙面法》，其中一名事發時年僅15歲多的男生，被指在黃大仙對開參與集結，並用電筒照射執法人員，結果被捕。經審訊後，該男生被裁定非法集結罪成，判入勞教中心。他及後提上訴，高院法官張慧玲指無法確定他是夥同別人犯案，判他上訴得直。律政司向終院提出終極上訴。終院昨頒判詞，裁定律政司上訴得直，回復定罪裁決及刑罰，即男生須入勞教中心服刑。

現年已18歲的答辯人麥永華，被控於2019年10月7日，在黃大仙新光中心外參與非法集結。高院法官張慧玲在上訴階段時指，本案其中一個合理的推論是答辯人獨斷獨行，他的行徑與他附近的一男一女無關。雖然答辯人以電筒射向警方，或帶有挑釁性，甚或會擾亂秩序，但頂多只是顯示答辯人一人作出訂明行為，認為控方未能成功舉證，撤銷定罪及判刑。

指法院錯誤採取處理方式 終院昨在判詞中指，法庭在審理非法集結罪時，應先確辨出非法集結的存在，然後才處理事發時被告人是否參與該集結的問題。法庭就當時是否出現非法集結，及當中參與者的行為是否帶有受禁行為性質的問題作出決定前，可考慮聚集人士的作為。

終院指，本案中下級法院在考慮答辯人及其他人以雷射筆和電筒照射的行為，是否足以構成非法集結，錯誤地採取過於狹隘的處理方式，從而有利於答辯人，認為答辯人的行為確實構成參與的行為，而其作出該等行為的意圖構成參與意圖。

5名終院法官一致裁定上訴得直，回復對答辯人作出的定罪裁決及刑罰。案件編號：FCCC 6/2023