跳輕鐵車頂攀天秤 5青年3罰款2候懲

【本報訊】今年初網上流傳一段影片，片中多名青年作出多項極限玩意。包括跳上行駛中的輕鐵車頂自拍，甚至在除夕晚，攀上尖沙咀中間道一地盤的天秤頂自拍及用航拍機「打卡」，以及在沙田城門河一處玩充氣式獨木舟等。

官指行為對公眾安全構成風險 涉案5名男子被控「故意危害安全的罪行」、「禁止進入限制區域」及「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」等罪，5名被告昨於東區法院承認全部控罪，裁判官同意眾被告僅貪玩，無意傷害人或破壞，但有關行為對公眾安全構成風險，將其中兩人判刑押後至8月8日，以索取社服令及背景報告，當中一人須還押；其餘3人則罰款2,000元。

5名男被告依次是唐卓賢（24歲，送貨員）、李兆亨（24歲，技術員）、陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）及區頌旼（22歲，無業）。唐和李昨有律師代表，其餘3人均自行應訊。

代表首兩名被告的大狀求情指，被告行為可算是愚蠢、鹵莽甚至胡鬧，但強調他們無惡意，事後已將影片下架。法庭聽取陳詞後，先為唐卓賢及李兆亨索取報告才判刑，期間唐須還押，李續准保釋；其餘3人控罪較輕，各罰款2,000元。

案件編號：ESCC 1310/2023