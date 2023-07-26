拒聘新移加港人 多倫多港式甜品店致歉

【本報綜合報道】加拿大多倫多一間連鎖港式甜品店近日以簡體中文發出招聘廣告時，註明「香港來的新移民Stream B或者暑假工 請勿擾 謝謝」，引起當地港人不滿。甜品店之後發出兩則道歉聲明，強調是個別分店行為。

指已解僱涉事分店經理

涉事店舖是多倫多北約克區「糖記甜品」分店，品牌網頁宣稱是「創立於2010年的年輕港式甜品品牌」。相關的招聘廣告在當地港人圈廣傳後，甜品店周日（23日）晚在社交網專頁道歉，絕對不能容忍任何傷害或歧視港人的言論和行為，今次是品牌管理的疏忽，未有審核廣告內容，因此有不能推卸的責任。在調查後已對涉事分店員工作出嚴厲處分，立即要求移除相關招聘廣告。甜品店周一晚再發布道歉聲明指，已即時解僱涉事分店的經理。